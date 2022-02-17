Подполковник Дамиба занял пост президента Буркина-Фасо

Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба занял пост президента Буркина-Фасо. Политик заявил, что постарается защитить конституцию страны, а также будет соблюдать законодательство. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Он сделал это заявление во время церемонии назначения на пост президента. Он также заявил, что нацелен обеспечить безопасность граждан, а также вернуть территориальную целостность.

«Я клянусь своей честью перед всем народом сохранять, уважать и защищать Конституцию, основополагающий акт и законы республики. Клянусь приложить все усилия для обеспечения справедливости для всех жителей», — заявил президент.