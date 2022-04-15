Подполковник «Азова» притворился психбольным для эвакуации из больницы Мариуполя

Подполковник батальона «Азов»* притворился психически больным, чтобы его эвакуировали из больницы в Мариуполе. При этом медперсонал покрывал украинского командира.

«Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник „Азова“*. Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают», — рассказал «Известиям» военный.

Он добавил, что притворившийся больным назвал коловрат простым славянским символом. При этом российские бойцы продолжили следить за мужчиной. Документы украинского подполковника нашли у медперсонала больницы после эвакуации мирных жителей.

«Медперсонал его покрывал», — отметил собеседник издания.

Ранее появились кадры с разрушенным корпусом больницы в Мариуполе. На видео засняли здание, пострадавшее во время обстрелов со стороны украинских националистов. Журналисты запечатлели разрушенные стены корпуса и выбитые окна.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.