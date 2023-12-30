Мир 30 декабря 2023, 04:13 Подполье раскрыло объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря Удары 29 декабря на Украине поразили заводы и дислокации наемников Pixabay

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Массированные ракетные удары по территории Украины 29 декабря поразили дислокацию наемников в Львовской области, а также военные объекты, среди которых заводы «Укроборонпрома» в Харькове и Киеве, порт и расчеты ПВО в Одессе. Подробности РИА «Новости» рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих товарищей из украинских регионов.

По словам подпольщиков, сначала было два прилета по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева, который выпускает и ремонтирует танки и БМП для ВСУ. Потом ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ № 3, разгорелся пожар.

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«После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители», — рассказал Лебедев.

На заводе на момент ударов находилось 15 единиц военной техники. Всего 29 декабря подпольщики зафиксировали 15 ударов по Харькову.

В Киеве удары поразили военные и инфраструктурные объекты, в том числе завод «Артем», входящий «Укроборонпром». Корпорация производит авиаракеты «воздух-воздух» и ряд других военных технологий. Также удары в Киеве поразили склады с военной техникой и боекомплектами.

По информации подполья, зафиксированы удары по Запорожью с последующей детонацией, а также по нефтебазе в 20 километрах от города.

В Одессе подпольщики зафиксировали пять ударов по военных объектам.

«Один из ударов пришелся в Нефтегавань, где была расположена система ПВО. Три попадания пришлось в порт, с детонацией.<…> Последний прилет был в поселке Котовского. Накрыли склад с боеприпасами, которые на днях должны были отправить по железной дороге на фронт», — отметил Лебедев.

Во Львовской области ракеты попали в места дислокации иностранных наемников на территории Яворовского полигона.