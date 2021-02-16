Подписи за импичмент Зеленского начали собирать в Раде

В Верховной раде начали собирать подписи в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат-оппозиционер Илья Кива на своей странице в Facebook.

«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал Кива.

Ранее Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов: ZIK, «112 Украина» и NewsOne. После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента главы Украинского государства. Депутаты обвинили Зеленского в том, что он нанес удар по свободе слова и поставил существование демократической, независимой Украины под угрозу.

Украинский политолог Михаил Погребинский назвал это решение оппозиционной партии логичным, но, по его словам, перспектив у импичмента нет.

На следующий день после закрытия телеканалов Зеленский признался — это было трудное решение. Он подчеркнул, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду. В Кремле это решение украинских властей осудили.