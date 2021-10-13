Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии предупредили о тюремных сроках

Подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии начнут привлекать к уголовной ответственности как участников экстремистских формирований. За это можно получить до семи лет тюрьмы, заявили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД республики.

В ведомстве уточнили, что накануне совет министров Белоруссии принял постановление «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма», которое регламентирует реализацию закона «О противодействии экстремизму».

«В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях — экстремистскими формированиями», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Это означает, что подписчики таких Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране практически завершена работа по наведению порядка в информационном поле. По его словам, свобода слова переросла в экстремистскую деятельность.