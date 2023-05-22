Мир 22 мая 2023, 12:11 Подписание мирного соглашения назвали возможным итогом переговоров Армении и Азербайджана Премьер Армении Пашинян выразил надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах с властями Азербайджана. Он выразил надежду, что итогом встречи может стать подписание сторонами мирного соглашения. Заявление политика на брифинге процитировал ТАСС.

«Мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать», — сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что Армения выступает за мир в регионе. По словам Пашиняна, сторонам необходимо начать с зеркального отвода своих войск от границы, который станет основой стабильности. По мнению премьера Армении, отвод должен основываться на картах, утвержденных в 1975 году Генштабом СССР.

Пашинян счел диалог главы МИД Армении и Азербайджана в США более прямым и открытым.

В середине мая Россия не нашла альтернативы трехсторонним соглашениям по Карабаху. На это указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.