22 мая 2023, 12:11
Подписание мирного соглашения назвали возможным итогом переговоров Армении и Азербайджана
Премьер Армении Пашинян выразил надежду на подписание мирного соглашения с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах с властями Азербайджана. Он выразил надежду, что итогом встречи может стать подписание сторонами мирного соглашения. Заявление политика на брифинге процитировал ТАСС.
«Мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать», — сказал Пашинян.
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Он подчеркнул, что Армения выступает за мир в регионе. По словам Пашиняна, сторонам необходимо начать с зеркального отвода своих войск от границы, который станет основой стабильности. По мнению премьера Армении, отвод должен основываться на картах, утвержденных в 1975 году Генштабом СССР.
Пашинян счел диалог главы МИД Армении и Азербайджана в США более прямым и открытым.
В середине мая Россия не нашла альтернативы трехсторонним соглашениям по Карабаху. На это указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Конфликт Азербайджана и Армении
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