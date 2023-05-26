26 мая 2023, 13:40
Подписание мира между Арменией и Азербайджаном в обозримом будущем допустили в Кремле
Песков: на подписание мирного договора Баку и Ереваном можно выйти в обозримом будущем
Нынешние обстоятельства дают возможность надеяться на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в ближайшей перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Обстоятельства сильно поменялись, поэтому на подписание мирного договора возможно выйти в обозримой перспективе», — сказал Песков.
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При этом он отметил, что главное в процессе — окончательное решение всех вопросов, а не время.
«На следующей неделе представители России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве, чтобы обсудить имеющиеся вопросы. Но задачу финализировать все до конца никто не ставит, тут никто не гонится за временем», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что у республики нет территориальных претензий к Азербайджану. Его коллега, президент Ильхам Алиев, также отмечал возможность выхода на мирный договор с соседней страной.
Дмитрий Песков
Конфликт Азербайджана и Армении
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