    22 декабря 2019, 00:27

    Подозрительный предмет нашли на рождественском рынке в Берлине

    Светлана Степанова

    На том же рынке, где три года назад произошел теракт, вновь обнаружен неизвестный предмет. Людей эвакуировали. Об этом сообщила полиция Берлина на своей странице в Twitter.

    «Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», — сказано в сообщении.

    Рядом с площадью находится Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Там была остановлена служба.

    19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац произошел теракт. Автомобиль-фургон врезался в толпу прогуливавшихся по рождественскому рынку людей. Тогда 11 человек погибли, более полусотни получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся взяла на себя организация «ИГ»*.

    По данным газеты Die Welt, на площади были задержаны двое мужчин. Один из них подтвердил причастность к деятельности «ИГ»*. Издание написало, что, вероятнее всего, в Берлине был предотвращен новый теракт.

    *Террористическая организация, запрещенная на территории России.