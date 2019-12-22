Подозрительный предмет нашли на рождественском рынке в Берлине

«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», — сказано в сообщении.

Рядом с площадью находится Мемориальная церковь кайзера Вильгельма. Там была остановлена служба.

19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац произошел теракт. Автомобиль-фургон врезался в толпу прогуливавшихся по рождественскому рынку людей. Тогда 11 человек погибли, более полусотни получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся взяла на себя организация «ИГ»*.

По данным газеты Die Welt, на площади были задержаны двое мужчин. Один из них подтвердил причастность к деятельности «ИГ»*. Издание написало, что, вероятнее всего, в Берлине был предотвращен новый теракт.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.