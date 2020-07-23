Подозрительный пакет нашли в Киеве. Движение на улице перекрыли

Прохожие сообщили сотрудникам полиции о подозрительном пакете, который кто-то оставил в Киеве. Правоохранители перекрыли движение в районе, а на место отправили взрывотехников.

«Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан», — сообщила пресс-служба киевского управления патрульной полиции в Telegram-канале.

Сейчас сотрудники патрульной службы ждут прибытия на место взрывотехников.

Во вторник, 21 июля, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Утром правоохранителям поступило сообщение от анонима. Взрывчатку нашли между легковым автомобилем и автокиоском. Всех людей удалось вовремя эвакуировать, поэтому никто не пострадал.

Позже пресс-служба украинского МВД объявила, что в девяти регионах страны усиливается безопасность. Дополнительные отряды правоохранителей отправили на улицы, станции метро и рынки в том числе с целью предотвращения террористических актов.