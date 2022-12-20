Мир 20 декабря 2022, 14:31 Подозреваемыми в деле о теракте против главы Русского дома в ЦАР стали семь человек Журналист ЦАР сообщили о семи подозреваемых в деле о ранении главы Русского дома РИА «Новости»

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Полиция Центрально-Африканской Республики задержала семь человек по подозрению в причастности к теракту против главы Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сотрудник местной радиостанции Ndeke Luka.

По словам собеседника агентства, после допроса часть задержанных отпустили. Среди подозреваемых оказались сотрудники почты, через которых глава Русского дома получил посылку с заложенной бомбой.

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Директор Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый получил серьезные ранения после взрыва посылки в минувшую пятницу, 16 декабря. Врачи местной больницы, куда попал пострадавший, оценили его состояние как тяжелое.

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В минувший понедельник, 19 декабря, посольство России в Банги сообщило, что Дмитрия Сытого эвакуировали для продолжения лечения в Москву.

Министерство иностранных дел России назвало случившийся взрыв терактом и потребовало от властей африканской страны найти виновных. Правительство ЦАР заявило, что делом занимаются криминалисты. По предварительным данным, на месте детонации посылки нашли записку с угрозами на русском языке.