Мир 13 апреля 2023, 23:24 Подозреваемый в утечке документов Пентагона поступил на службу в 2019 году — СМИ CNN: подозреваемый в утечке материалов Пентагона находился на службе с 2019 года Pxhere

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Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона поступил на службу в 2019 году. Военнослужащий работал в сфере коммуникаций, сообщил телеканал CNN.

Молодой человек поступил на службу в сентябре 2019 года на должность специалиста в сфере кибер-коммуникаций. Среди его обязанностей было поддержание глобальной сети связи.

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ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Эту информацию подтвердил глава Минюста США Меррик Гарланд. Спецслужбы также провели обыски в доме задержанного. Он проживал в северном районе города Дайтон штата Массачусетс.

Согласно данным газеты The New York Times, в утечке разведданных Пентагона подозревают 21-летнего Джека Тейшейра. Он проходил службу в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США и возглавлял группу Thug Shaker Central на платформе Discord.

В обнародованных документах Пентагона говорится, что ВСУ потеряли на поле боя 124-131 тысячу украинских солдат. Такой информацией ранее в Twitter поделился корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.