Задержанный мужчина, который является одним из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, работал «начальником телохранителей» в посольстве Канады в республике. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Речь идет об американце Джеймсе Солажесе, говорится в материале.

Мужчина, по информации агентства, является «сертифицированным дипломатическим агентом», защитником интересов детей и начинающим политиком. Это указано на веб-сайте благотворительной организации, которую он в 2019 году создал на юге Флориды «для помощи жителям».

Группа неизвестных в ночь на среду, 7 июля, проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники расправились с главой страны и скрылись. О задержании подозреваемых в нападении на президента сообщил государственный секретарь республики Франц Экзантюс. Никаких подробностей он не привел. Эту информацию подтвердил американский посол Бокчит Эдмонд. Он уточнил, что подозреваемых допрашивают полицейские.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм накануне выступила с заявлением, что полиция ликвидировала четырех человек, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Еще шестерых задержали.