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    18 ноября 2021, 08:35

    Подозреваемый в убийстве президента Гаити скончался — СМИ

    EFE: подозреваемый в убийстве президента Гаити полицейский умер в больнице тюрьмы

    Екатерина Боснак

    Полицейский, которого арестовали по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

    Подозреваемый в убийстве президента Гаити скончался — СМИ

    По последним данным, причиной смерти подозреваемого стало неизвестное заболевание.

    Агентство Reuters позже заявило, что 52-летний мужчина скончался в результате остановки сердца. В больницу же его доставили после симптомов, говорящих о заражении коронавирусом.

    Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили во время нападения на его резиденцию 7 июля, пострадала также его жена. Местные власти начали расследование, которое показало, что в нападении участвовала организованная группировка из 26 граждан Колумбии. Часть подозреваемых арестовали, всего по делу задержали более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля на севере государства.