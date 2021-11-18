Полицейский, которого арестовали по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По последним данным, причиной смерти подозреваемого стало неизвестное заболевание.

Агентство Reuters позже заявило, что 52-летний мужчина скончался в результате остановки сердца. В больницу же его доставили после симптомов, говорящих о заражении коронавирусом.

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили во время нападения на его резиденцию 7 июля, пострадала также его жена. Местные власти начали расследование, которое показало, что в нападении участвовала организованная группировка из 26 граждан Колумбии. Часть подозреваемых арестовали, всего по делу задержали более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля на севере государства.