Мир 13 января 2023, 21:50 Подозреваемый в шпионаже на Россию британец признался в ненависти к своей работе Обвиняемый в работе на Россию британец Смит призвал не относиться к нему как к шпиону Pixabay

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Британец Дэвид Смит, которого подозревают в шпионаже в пользу России, признался в ненависти к своей работе. Во время судебного заседания он попросил относиться к нему как к недовольному сотруднику, сообщила газета Daily Mail.

Смита задержали летом 2021 года. Он работал охранником британского посольства в Германии. Его заподозрили в сборе информации в пользу России и экстрадировали в Великобританию. В эти дни проходят слушания по его делу. Мужчина признался, что устал от своей работы.

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«Смит утверждает, что к нему следует относиться как к „недовольному сотруднику“, а не как к шпиону», — сообщили журналисты.

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Издание отметило, что мужчина заявил о ненависти к Великобритании, но добавил, что не хотел навредить ее национальным интересам. В будущем он хотел бы перебраться жить в Россию или на Украину, добавили авторы статьи.

Из-за конфликта на Украине польским властям пришлось повысить зарплату местным шпионам. Так руководство республики надеется исправить ситуацию с оттоком кадров и поднять уровень их профессионализма.