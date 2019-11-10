Подозреваемый в поджоге аниме-студии в Японии признался в содеянном

Синдзи Аоба заявил, что ему было важно причинить вред сотрудникам анимационной студии, которая принадлежит компании Kyoto Animation.

Число жертв поджога студии-аниме в Киото увеличилось спустя 2,5 месяца после пожара Подробнее

Студия анимационных фильмов загорелась в Киото 18 июля. В ходе расследования выяснилось, что 41-летний Синдзи Аоба прошел в здание с двумя канистрами. В каждой из них было 20 литров бензина. Мужчина разлил жидкость и поджег ее. В тот день в аниме-студии погибли 36 сотрудников. Еще 33 человека были госпитализированы с ожогами.

Студия Kyoto Animation достаточно известна в Японии. Именно она выпустила Haruhi Suzumiya и K-On!. Администрация компании заверила, что функционирование студии будет продолжено. Власти Японии заявили о том, что окажут финансовую помощь как владельцам бизнеса, так и пострадавшим в пожаре людям и семьям погибших.