Мир 14 апреля 2023, 07:51 Подозреваемый в обнародовании документов Пентагона говорил друзьям свое мнение о конфликте на Украине — WP WP: подозреваемый в утечке документов Пентагона назвал конфликт на Украине удручающим Pxhere

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Служащий ВВС Национальной гвардии Соединенных Штатов Джек Тейшейра, которого заподозрили в утечке секретных документов Пентагона, считает украинский конфликт удручающим. Об этом написала газета The Washington Post, ссылаясь на друга военного.

«Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал „удручающей“ битвой между „странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет“, — сказано в материале.

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Источник добавил, что обнародование секретных документов нужно было для «просвещения людей», которым он мог доверять и которых считал своими друзьями.

Ранее стало известно об утечке секретных данных Пентагона, в том числе они касались ситуации на Украине. Накануне, 13 апреля, стало известно об аресте ФБР подозреваемого. Им оказался 21-летний Джек Тейшейра. Он служит в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс.