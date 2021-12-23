Подозреваемых в теракте задержали в Белоруссии

Силовики задержали в Минске шестерых человек. Все они подозреваются в совершении «акций направленного действия» в отношении чиновников и городской инфраструктуры. Об этом сообщило БелТА.

Задержанные, по данным правоохранителей, прокололи шины и облили краской Lada Vesta, принадлежащий судье, а также и повредили Land Rover Discovery корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Также задержанные подозреваются в повреждении окон квартиры, которая принадлежит заместителю начальника отдела прокуратуры Минска, а также 34 камер видеонаблюдения в городе.

Задержанные освещали все свои «акции» в Telegram-канале, который относится к признанной в Белоруссии террористической организации.

Уголовные дела по статьям о создании террористической организации и совершении теракта в отношении государственного или общественного деятеля возбудили в отношении всех шестерых подозреваемых.

В середине декабря пытавшегося выдвинуться в президенты Белоруссии блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Такое решение вынес Гомельский областной суд. Заседание прошло в следственном изоляторе, где содержится обвиняемый. Согласно материалам дела, Тихановский и его соратники занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. Сам блогер вел каналы на YouTube и в Telegram.