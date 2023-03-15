Мир 15 марта 2023, 19:09 Подозреваемых в работе на Россию диверсантов задержали в Польше RMF: спецслужбы Польши сообщили о задержании подозреваемых в работе на Россию диверсантов РИА «Новости»

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Агентство внутренней безопасности задержало по подозрению в подготовке диверсии группу из шести человек. Как сообщила радиостанция RMF, задержанные устанавливали скрытые камеры с возможностью дистанционной передачи изображения в районе железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве. Через этот участок идут поставки оружия на Украину.

После задержания предполагаемых диверсантов на всех объектах железнодорожной инфраструктуры страны ввели режим повышенной готовности.

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Журналист радиостанции выяснил, что все шесть задержанных — иностранцы, которые прибыли через восточную границу. Следователи подозревают их в работе на российские спецслужбы.

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Установленные скрытые камеры нашли также в районе международного аэропорта Жешув-Ясенка. Кроме усиленного режима, полиция и спецслужбы взяли под контроль ключевые объекты критической инфраструктуры.

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер объявил, что сразу несколько стран передадут украинским военным истребители МиГ-29. О каких именно государствах идет речь, чиновник не уточнил, объяснив, что не имеет полномочий говорить от имени других стран.