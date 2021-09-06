Подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму призвали освободить в Госдепе США

Власти США призвали Россию освободить пятерых задержанных по подозрению в повреждении крымского газопровода в августе. Руководитель пресс-службы Государственного департамента страны Нед Прайс заявил, что задержание представителя объединения «Меджлис крымскотатарского народа»* Наримана Джелялова является «политически мотивированным», сообщил ТАСС.

«США решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа»* Наримана Джелялова», — процитировал «Питер ТВ» слова Прайса.

В Госдепе США напомнили, что американские власти по-прежнему поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины» и считают Крым частью этого государства.

Ранее стало известно, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода под Симферополем. Помимо Джелялова были задержаны еще пять подозреваемых.

*"Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещена в РФ