Полиция Киева задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Полиция считает, что задержанные расстреляли машину нардепа, убили его трехлетнего сына и ранили самого Соболева. Среди задержанных — один из лучших снайперов АТО.

«Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия», — сказано в релизе полиции Киева.

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Как сообщил украинский новостной сайт «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники, задержанные уже успели понюхать пороху в боях. Они являются активными участниками одной из-запрещенных в России организаций Украины, «Правого сектора»*, терроризировавшего пророссийски настроенных жителей.

По словам источника «Обозревателя», машину нардепа расстреливали двое: один — из пистолета, другой — из окна расположенного напротив места покушения дома. Второй стрелял из снайперской винтовки. Фамилии задержанных — Семенов и Лаврега, им приблизительно по 20 лет. Несмотря на юный возраст, Лаврега считается одним из лучших снайперов в АТО (антитеррористической операции), организованном в Донбассе вооруженном противостоянии. Предполагаемый убийца награжден из рук Порошенко. Как предположил источник, 20-летний снайпер попал куда хотел: в голову трехлетнего ребенка.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация украинских националистов.