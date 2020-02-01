Подозреваемых в краже $66 млн у дочери экс-главы «Формулы-1» задержали

Следствие считает, что ограбление совершили 47-летняя уборщица Мария Местер и ее 29-летний сын, бармен Эмиль-Богдан Савастр. Предполагаемых грабителей задержали 28 и 29 января в разных аэропортах Лондона.

Первое судебное заседание по делу прошло 1 февраля. Во время процесса мать и сын заявили, что являются гражданами Румынии. Суд принял решение заключить их под стражу до следующего заседания — оно состоится 28 февраля.

Дом телеведущей ограбили 13 декабря 2019 года. В это время женщина вместе с семьей уехала на три недели отмечать рождественские праздники. У Экклстоун украли ювелирные украшения, часы и деньги, общая стоимость которых составляет почти 66 миллионов долларов.