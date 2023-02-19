Мир 19 февраля 2023, 22:35 Подозреваемых в гибели 18 мигрантов из Афганистана арестовали в Болгарии Полиция Болгарии задержала подозреваемых в гибели 18 мигрантов из Афганистана РИА «Новости»

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Тела 18 умерших от удушья мигрантов из Афганистана обнаружили в секретном отсеке брошенного грузовика с пиломатериалами в Болгарии. Полиция задержала семь подозреваемых в организации нелегальных перевозок людей. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Директор национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что это самое большое число погибших мигрантов, которых пытались нелегально провезти через страну. Он добавил, что люди умерли за 12 часов до того, как большегруз нашли.

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Полиция сообщила, что на борту грузовика также обнаружили 34 выживших. Все они в очень плохом состоянии. В срочном порядке их отправили в одну из больниц.

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В ходе расследования выяснилось, что все пассажиры прибыли из Афганистана. В Болгарию они попали через Турцию и планировали добраться до стран Западной Европы. Организаторы перевозки, узнав, что везут трупы, бросили грузовик на дороге и сбежали.

Полицейские задержали семь человек. Сейчас они выясняют был ли среди них водитель автомобиля. Следователи заявили, что все задержанные принадлежат к одной группировке, которая специализируется на перевозке мигрантов от границы с Турцией в страны Западной Европы через Болгарию и Сербию. С каждого пассажира злоумышленники брали от пяти до семи тысяч евро.

К властям Болгарии уже обратились возглавляющие МИД Афганистана представители движения «Талибан»* с требованием наказать виновных в гибели их сограждан.

«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.