Мир 10 февраля 2023, 19:48 Подозреваемых в атаке на объект Минобороны задержали в Иране IRNA: разведка Ирана доказала причастность израильских наемников к атаке на Минобороны РИА «Новости»

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Стало известно о задержании подозреваемых в атаке на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Об этом рассказали журналисты агентства IRNA со ссылкой на совместное сообщение Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным авторов официального заявления, установлением причастных к атаке и их поимкой занимались сотрудники ряда ведомств. Среди них — спецназ, министерство разведки, КСИР, а Минобороны и ВС. В заявлении подчеркивается, что все они тесно взаимодействовали в ходе расследования.

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«Были установлены и задержаны главные подозреваемые в неудавшейся попытке диверсии в одном из промышленных центров Минобороны в Исфахане», — процитировали журналисты авторов сообщения.

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В IRNА отметили, что расследование еще не завершено. Поэтому журналисты и авторы заявления не могут раскрыть подробности дела. Однако они сообщили, что правоохранительные ведомства доказали причастность израильских наемников к атаке на объект Минобороны. Само покушение состоялось 29 января. Тогда в Исфахане прогремел сильный взрыв.