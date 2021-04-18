Подозреваемых в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году сняла видеокамера. Об этом в эфире Чешского ТВ сообщил первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек.

«О двух мужчинах, которых полиция связывает со взрывами в конце 2014 года на складе во Врбетице, было известно с самого начала, в этом помогла видеокамера. О том, что речь идет о сотрудниках ГРУ, стало понятно в 2018 году, когда были определены их личности в связи с попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом „Новичок“», — заявил Гамачек.

Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш сделал заявление, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к этим взрывам. В связи с этим чешская сторона приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов.

МИД России после такого решения выразил протест Чехии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это абсурд, так как в 2014 году чешские власти возложили вину за взрывы на фирмы, которые владели складами.