Мир 10 мая 2023, 22:05 Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии признали свою вину Задержанные по подозрению в подготовке терактов в Белоруссии 9 мая признали свою вину Pxhere

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Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии 8 и 9 мая признали свою вину. Об этом рассказали на телеканале ОНТ.

В эфире канала показали фильм «Убойная посылка». Согласно ему, четверо подозреваемых в подготовке терактов в Белоруссии уже признали свою вину. Задержанные сотрудничают со следствием. В фильме фигурантов дела описали как подозреваемых «в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма».

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Начальник Главного управления спецэкспертиз Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Владимир Атрашков сообщил, что переданной в республику для проведения терактов взрывчатки хватило бы для подрыва нескольких поездов.

«Общая масса взрывчатых веществ — около двух килограмм. Этого достаточно, чтобы пустить под откос несколько поездов», — сказал он в фильме.

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии (КГБ) Иван Тертель сообщал, что в стране пресекли попытки совершения серий терактов 8 и 9 мая. По данным ведомства, заказчики вероятно находятся на Украине.

Четырех подозреваемых в подготовке терактов задержали 10 мая. Фигуранты дела моложе 30 лет. Взрывчатки, начиненные веществом американского производства, доставили в Белоруссию из-за границы. Их замаскировали под бытовые приборы.