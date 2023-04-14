Мир 14 апреля 2023, 03:32 Подозреваемому в утечке секретных данных Пентагона грозит пожизненный срок NYT: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы РИА «Новости»

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Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США может провести в тюрьме десятки лет. Об этом написала газета The New York Times после анализа заявления главы минюста страны Меррика Гарланда по этому делу.

По данным издания, Джеку Тейшейре предъявят обвинения за нарушение закона о шпионаже, предусматривающего ответственность. Причем по каждому слитому секретному документу предусматривается отдельное обвинение. В итоге, по каждому пункту молодому человеку грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что сотрудники ведомство продолжают оценивать масштаб утечки разведданных, а также вызванный этим потенциальный ущерб.

Сотрудники ФБР арестовали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Также в доме задержанного провели обыски. Военнослужащий проживал в северном районе города Дайтон штата Массачусетс. Он поступил на служб у в сентябре 2019 года на должность специалиста в сфере кибер-коммуникаций.