Подозреваемого в убийстве Захарченко задержали на Украине

Задержанный — бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала с позывным «Швед».

В июне прошлого года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что он является агентом пятого департамента контрразведки СБУ, а также обвинили Байдала в том, что он координировал убийства на территории ДНР, в том числе, причастен к теракту, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

По информации СМИ, следствие сообщило мужчине о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц», после чего его задержали.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Впоследствии от полученных ран также скончался охранник Захарченко. Всего в результате взрыва пострадали 11 человек.