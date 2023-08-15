Мир 15 августа 2023, 13:37 Подозреваемого в убийстве посла Карлова задержали в Стамбуле Sabah: в Стамбуле женщину задержали по делу об убийстве посла Карлова РИА «Новости»

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Правоохранительные органы смогли задержать «важного фигуранта» по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

«Срочные новости: департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал „критическую персону“ в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова», — указали в статье.

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Полиция провела обыски дома у этого человека. Там нашли карту памяти, мобильный телефон, устройства для СИМ-карт и две СИМ-карты. Все вещи забрали.

Телеканал A Haber заявил, что речь идет о женщине. Якобы она жена одного из причастных к убийству дипломата. Позже Sabah показала фото задержанной, на котором ее вели в полицейское управление, лица рассмотреть нельзя.

По данным издания, ранее женщина провела 10 лет в тюрьме за «участие в вооруженной террористической организации». Газета уточнила, что задержанная является членом запрещенной на территории Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Представители посольства РФ в Анкаре заявили РИА «Новости», что информации от правоохранительных органов республики о задержании подозреваемого по этому делу пока нет.

Андрей Карлов 19 декабря 2016 года выступал на открытии фотовыставки в турецкой столице. Неожиданно к нему подошел неизвестный и застрелил.