Подозреваемого в убийстве француза три дня выманивали из леса голосом отца

Масштабную операцию по поимке подозреваемого в убийстве провела полиция Франции. Как сообщил телеканал BFMTV, мужчина застрелил двух коллег на лесопилке в деревне Ле Плантье и сбежал в лес. Его поиски заняли почти три дня.

Прокуратура предупредила, что молодой человек имеет с собой оружие, одет в камуфляжный костюм и умеет выживать на природе.

К операции подключили 350 жандармов, включая сотрудников спецподразделения. Жителей деревни попросили не покидать свои дома без особой необходимости. В минувший четверг правоохранители через громкоговорители запустили запись с голосом отца подозреваемого, который призывал его сдаться.

По данным журналистов, мужчина сам сдался полиции. Он объяснил, что оказался под сильным психологическим давлением.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter поблагодарил правоохранителей за выдержку и проявленное мужество.

«Прекрасный маневр в очень сложных условиях. Я горжусь этими женщинами и мужчинами, проявивших самопожертвование и стойкость», — говорится в сообщении.

Командующий жандармами Арно Брауэйс заявил, что мужчина вышел из леса с поднятыми руками, демонстрируя, что оружия у него нет. Кроме того, он несколько раз извинился, что доставил всем столько хлопот. В данный момент подозреваемый находится под стражей.