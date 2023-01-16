Мир 16 января 2023, 10:10 Подозреваемого в стрельбе возле церкви задержали в Лондоне The Guardian сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе у церкви в Лондоне РИА «Новости»

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у церкви в центре Лондона. Им оказался 22-летний мужчина, сообщила газета The Guardian.

Машину подозреваемого остановили 15 января в районе Криклвуд-лейн. Его взяли под стражу. Мотивы злоумышленника, обстоятельства и причины случившегося продолжают устанавливать правоохранители.

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Стрельба возле церкви, расположенной у вокзала Юстон, произошла 14 января. В результате, по данным издания, пострадали четыре женщины и две девочки. Детям семь и 12 лет. Младшая девочка находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. У старшей диагностировали ранение ноги. По прогнозам медиков, ребенок полностью восстановится.

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Известно, что нападение произошло во время поминальной службы о двух женщинах — матери и дочери, которые умерли с разницей в 25 дней в прошлом году.