16 января 2023, 10:10
Подозреваемого в стрельбе возле церкви задержали в Лондоне
The Guardian сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе у церкви в Лондоне
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у церкви в центре Лондона. Им оказался 22-летний мужчина, сообщила газета The Guardian.
Машину подозреваемого остановили 15 января в районе Криклвуд-лейн. Его взяли под стражу. Мотивы злоумышленника, обстоятельства и причины случившегося продолжают устанавливать правоохранители.
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Стрельба возле церкви, расположенной у вокзала Юстон, произошла 14 января. В результате, по данным издания, пострадали четыре женщины и две девочки. Детям семь и 12 лет. Младшая девочка находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. У старшей диагностировали ранение ноги. По прогнозам медиков, ребенок полностью восстановится.
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Известно, что нападение произошло во время поминальной службы о двух женщинах — матери и дочери, которые умерли с разницей в 25 дней в прошлом году.
Лондон
Стрельба
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