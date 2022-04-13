Подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка задержали

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого по делу о стрельбе в метро Фрэнка Джеймса. Ему предъявили обвинения в террористическом нападении в общественном транспорте. В результате его действий пострадали по меньшей мере 29 человек.

Об этом заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пирс.

«Сегодня Фрэнк Джеймс <…> был обвинен в нарушении положения <…>, которое запрещает террористические и другие жестокие нападения на систему общественного транспорта», — отметил он.

Сейчас подозреваемый содержится под стражей в девятом округе Манхэттена. Ранее правоохранители назначили награду за информацию о местоположении подозреваемого в размере 50 тысяч долларов. Уведомление с информацией о Джеймсе разослали на телефоны жителей города.

Нападение в метро Нью-Йорка произошло на станции метро «36-я стрит» в районе Бруклин 12 апреля. В результате в больницы обратились 29 человек, до сих пор госпитализированы 10 пострадавших.