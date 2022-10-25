Подозреваемого в шпионаже в пользу России бразильца арестовали в Норвегии | 360°

Мир 25 октября 2022, 15:36 Подозреваемого в шпионаже в пользу России бразильца арестовали в Норвегии Суд Норвегии отправил в тюрьму подозреваемого в шпионаже в пользу России бразильца YouTube

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Гражданина Бразилии арестовал суд в норвежском городе Тромсе за подозрение в шпионаже в пользу России. Как сообщил телеканал NRK, спецслужбы считают мужчину законспирированным агентом.

В ходе судебного заседания представитель Службы безопасности полиции Норвегии пояснил, что подозреваемый работал в местном Арктическом университете, где представился как бразильский исследователь. Но, по версии спецслужб, на самом деле он россиянин и прибыл в страну под прикрытием.

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В полиции отметили, что подозреваемый приехал в Тромсе осенью 2021 года под предлогом исследования северных территорий и угроз.

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«Мы не исключаем, что подозреваемый мог быть частью целой сети, которая собирала данные о политике Норвегии на северных территориях. Даже если эта информация не представляет угрозы для Королевства, нас беспокоит, что Россия может распорядиться ей по своему усмотрению», — подчеркнул представитель Службы безопасности.

В ходе расследования норвежское ведомство сотрудничало со службами безопасности других стран. Собеседник журналистов отметил, что такие законспирированные шпионы тщательно скрывают свои реальные задания и могут действовать в странах по всему миру на протяжении долгого времени.