Мир 01 марта 2023, 18:34 Подозреваемого в серийных кражах задержали в Таиланде

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В Таиланде поймали мужчину, которого заподозрили в серии краж. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

За помощью к правоохранителям обратилась 59-летняя туристка из России, которая заявила об ограблении. По ее словам, на улице к ней подъехал неизвестный на мотоцикле и выхватил мобильник из рук. Полицейские оперативно поймали подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Отмечается, что он грабил в основном одиноких туристок и его арестовывали 19 раз.