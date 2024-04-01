Мир 01 апреля 2024, 15:36 Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Казахстане Правоохранители в Казахстане задержали подозреваемого в подготовке теракта Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

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В городе Актау задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Местный житель уже имеет судимость за убийство. Задержанный — приверженец радикальной религиозной идеологии. В его жилище нашли компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами.

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В начале марта КНБ начал расследование после сообщений о гибели двух граждан Казахстана, подозреваемых в подготовке террористического акта в России. Проверку организовали совместно с Федеральной службой безопасности.

Ранее в Казахстане нейтрализовали радикальную группу, которая планировала теракты. По террористическим преступлениям в республике организовали семь досудебных расследований.