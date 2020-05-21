Подозреваемого в подготовке теракта в Мельбурне отправили в тюрьму на 10 лет

Подозреваемый является братом террориста Хасана Халифа Шир Али, совершившего нападение в Мельбурне в ноябре 2018 года.

Шир Али отправили в тюрьму на 10 лет без права на досрочное освобождение в течение семи с половиной лет, написал сайт «Аргументы и факты».

«То, что вы планировали, было отвратительно. Это было злом», — отметил в своем приговоре судья Верховного суда Джон Чампион.