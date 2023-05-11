Мир 11 мая 2023, 22:24 Подозреваемого в организации взрыва под Дюссельдорфом задержали Spiegel: полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом РИА «Новости»

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Правоохранители провели задержание подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом. Об этом сообщил журнал Spiegel.

«Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв», — рассказал источник издания.

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Согласно неподтвержденным данным, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом 11 мая. Несколько человек получили ранения, среди них есть полицейские. В настоящее время причина ЧП устанавливается.

Полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщала, что в районе Ратинген-Вест проводят крупную операцию по поиску предполагаемых преступников.

Ранее на территории сварочного предприятия в США произошел взрыв. Жертвами ЧП стали два человека. Еще троих госпитализировали с серьезными ожогами. Полиция организовала проверку.