11 мая 2023, 22:24
Подозреваемого в организации взрыва под Дюссельдорфом задержали
Spiegel: полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Правоохранители провели задержание подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом. Об этом сообщил журнал Spiegel.
«Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв», — рассказал источник издания.
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Согласно неподтвержденным данным, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.
Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом 11 мая. Несколько человек получили ранения, среди них есть полицейские. В настоящее время причина ЧП устанавливается.
Полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщала, что в районе Ратинген-Вест проводят крупную операцию по поиску предполагаемых преступников.
Ранее на территории сварочного предприятия в США произошел взрыв. Жертвами ЧП стали два человека. Еще троих госпитализировали с серьезными ожогами. Полиция организовала проверку.
Германия
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