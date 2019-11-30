Подозреваемого в нападении на прохожих в Гааге задержали

Полиция Нидердандов задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на прохожих с ножом на одной из торговых улиц Гааги. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

«35-летний мужчина только что был арестован в центре Гааги. У него нет постоянного места жительства или регистрации. Он будет доставлен в полицейский участок для допроса», — говорится в сообщении.

Местная полиция также сообщила, что в результате нападения пострадало трое несовершеннолетних, которые в тот момент были со своими семьями.

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих на главной торговой улице города Гроте Марктстраат. По предварительным данным пострадало несколько человек.

В тот день это было второе нападение с ножом в Европе. Ранее в Лондоне неизвестный атаковал прохожих. В результате погибли два человека. Устроившего нападение застрелили полицейские, после того, как заметили у него муляж взрывного устройства.

В Великобритании происшествие признали терактом. В 2017 году на этом же мосту погибло восемь человек, также в результате теракта.