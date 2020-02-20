Подозреваемого в массовом убийстве в кальянных в Германии нашли мертвым

Полицейские обнаружили тело вероятного преступника, который устроил стрельбу в кальянных Ханау (Германия), у него дома. Рядом нашли еще один труп.

«Предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме в Ханау. Полицейские также обнаружили там другое тело. Расследование продолжается. В настоящее время нет никаких признаков, что нападении принимал участие кто-то еще», — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Ранее в Ханау неизвестный мужчина из машины открыл огонь по людям в кальянных. Всего он атаковал два заведения. После первого нападения стрелок переместился в район Кессельштадт и снова начал палить по людям, которые отдыхали в кальянном баре. Преступник застрелил восемь человек и тяжело ранил пятерых. Он успел скрыться до приезда полиции. Сотрудники правоохранительных органов пока не выяснили мотивы убийцы. Инцидент произошел 19 февраля в районе 23:00 по местному времени.