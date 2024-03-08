Мир 08 марта 2024, 22:08 Подозреваемого в коррупции Тимошенко назначили советником главы Минобороны Украины Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко назначили советником министра обороны РИА «Новости»

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Советником министра обороны Украины Рустема Умерова назначили Кирилла Тимошенко, которого ранее обвиняли в коррупции, сообщило украинское издание NV. Ранее политик занимал пост заместителя главы офиса президента Андрея Ермака.

«Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса [президента Украины Владимира] Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова», — написала газета.

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Тимошенко уже некоторое время работает с министром Умеровым — посещает совещания, заводит в ведомство свою команду. На новой должности Тимошенко числится с 1 марта, он отвечает за медиа и коммуникации, координацию информационной политики в Минобороны.

Военное ведомство Украины утвердило план сотрудничества с НАТО на 2024 год. В программе более 50 мероприятий, сообщила пресс-служба Министерства обороны.