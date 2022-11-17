Мир 17 ноября 2022, 13:46 Подозреваемая в теракте в Стамбуле призналась, что получила приказ о взрыве NTV: подозреваемая во взрыве в Стамбуле получила приказ от террориста РИА «Новости»

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Ахлам Альбашир, подозреваемая в совершении теракта в центре Стамбула 13 ноября, рассказала, что во время взрыва была не одна и выполняла указания террориста. Об этом сообщил канал NTV.

«Террористка заявила, что во время нападения <…> за ней велась слежка и она получила приказ о взрыве», — передал канал.

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Альбашир рассказала, что сидела на скамейке, когда террорист под кодовым именем Хаджи потребовал, чтобы она взорвала бомбу в толпе.

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Теракт в центре Стамбула унес шесть жизней, пострадал 81 человек. В ночь на 16 ноября в городе взорвался предположительно заминированный автомобиль, начался сильный пожар. Российский турист вчера рассказал «360», что сейчас в Стамбуле паника, жители боятся выходить на улицу, людей на улице гораздо меньше обычного. Зато много полицейских, особенно в туристических местах. Правоохранители тщательно проверяют чуть ли не каждого, заставляют показывать документы, выворачивать карманы и открывать сумки.