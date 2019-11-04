Подозрения в связях с Россией добрались до главного советника Джонсона

Лейбористская партия Великобритании заподозрила главного советника премьер-министра Бориса Джонсона — Доминика Каммингса — в связях с Россией. Теперь проверят его самого, а также уровень допуска к секретным данным.

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Теневой «министр иностранных дел» Великобритании Эмили Торнберри обратилась в правительство с просьбой проверить уровень допуска Каммингса к секретной информации. Поводом для этого послужила история о том, что советник работал в России в 90-е годы. Сообщается, что он мог взаимодействовать с людьми, связанными с «политикой, спецслужбами и безопасностью».

Копию письма направили также в британскую службу контрразведки MI-5 и внешней разведки MI-6.

В России Каммингс организовывал перелеты между Самарой и странами Европы. Его проект закончился безуспешно, а за время работы Каммингс не выучил русский язык. В то же время на сайте британских консерваторов его называют русофилом, а также человеком, который увлекается Достоевским и говорит по-русски.

Каммингс — политтехнолог, бывший руководитель кампании Vote Leave, призывавшей британцев голосовать за выход из Евросоюза на референдуме в 2016 году.