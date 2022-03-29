Националисты из батальона «Азов»* издевались над мирными жителями, а одному из них подожгли ноги. Об этом Народной милиции ДНР рассказал сложивший оружие бывший военнослужащий украинской армии.

«Бойцы „Азова“ закрыли кого-то из работяг в „ящике“ и подожгли ноги. Смотрели, как пританцовывает, скажем так. Может, думали, что диверсант», — рассказал он.

Военнослужащий объяснил решение сдаться в плен тем, что их бросило собственное командование.

«При одном из обстрелов я понял, что командование нас бросило. После сильной контузии я дал клятву Богу, если выйду отсюда живым, то поеду к семье и не вернусь в армию. Произошло чудо, проехал на машине и спокойно вышел из города», — рассказал он.

Также украинский военный заявил, что дела президента Украины Владимира Зеленского сильно разошлись с его предвыборными обещаниями.

«Президент Зеленский, идя на выборы, обещал, что каждый гражданин будет жить хорошо, но вышло не так. С каждым годом стало хуже и хуже, повышались цены, люди беднели, хорошего я пока ничего не увидел», — заключил военный.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.