Подорожавший бензин спровоцировал протесты в Грузии

Жители Тбилиси и Кутаиси вышли на акции протеста из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. Сейчас за один литр АИ-95 нужно отдать больше четырех лари (свыше 1,5 доллара).

Подскочили и цены на продукты в магазинах, на лекарства. Все это вызывает недовольство жителей. Тем более что зарплаты в этих условиях людям не повышают, сообщил телеканал «Мир 24».

В Тбилиси на улицы вышли автомобилисты, призвав присоединиться к протесту и тех горожан, которые ездят на общественном транспорте. Стоимость проезда на нем уже выросла в других регионах Грузии, в столице пока цены не повысили.

Акцию участники протеста провели на площади Героев, им удалось блокировать движение, на место были направлены полицейские. Нескольких человек задержали.

При этом противники повышения цен на топливо анонсируют новые акции и в Тбилиси, и в других крупных городах.

Ранее акции протеста из-за подорожавшего бензина прошли в нескольких странах Евросоюза.