Мир 26 апреля 2023, 20:31 Подоляк заявил о вине США в конфликте на Украине Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал Запад виновником конфликта РИА «Новости»

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Заставившие Украину отказаться от размещенного на ее территории советского ядерного оружия США и ряд стран Запада несут ответственность за развернувшийся конфликт с Россией. Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что сегодня Запад должны признать свои ошибки, а в качестве искупления принять Украину в НАТО.

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«Соединенные Штаты, к сожалению, наряду с другими западными странами, призвали Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была неправильная политика», — написал Подоляк.

Он добавил, что единственный способ обеспечить безопасность Европы — обратиться к прописанным нормам международного права, которые предусматривают возвращение в состав Украины всех утраченных территорий и полноправное членство страны в НАТО.

Президент страны Владимир Зеленский в ходе конференции по безопасности в Мюнхене потребовал пересмотреть Будапештский меморандум, по которому советские ядерные боеголовки передали России в обмен на гарантии безопасности Украине.

Президент России Владимир Путин в своем обращении 21 февраля заявил, что Зеленский намерен пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. Глава государства подчеркнул, что соседняя страна располагает всеми технологиями для производства подобных вооружений. Поэтому оставлять такие заявления без внимания нельзя.