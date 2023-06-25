25 июня 2023, 02:55
Подоляк выразил разочарование действиями Пригожина
Советник офиса Зеленского Подоляк разочаровался действиям Пригожина прекратить мятеж
Киевский режим разочаровался после того, как бойцы группы «Вагнер» начали уходить с территории штаба Южного военного округа. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.
Он назвал выбор Пригожина феноменальным.
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«Вы почти свели на нет (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг… отступаете», — написал Подоляк.
В связи с произошедшими событиями в России ранее радость выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ему очевидна «слабость России».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с призывом запомнить реакцию Киева на события с ЧВК «Вагнер».
Бойцы «Вагнера» уже покинули штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Вместе с ними уехал и глава ЧВК Евгений Пригожин. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, сам же глава группировки уедет в Белоруссию.
Россия
Украина
Евгений Пригожин
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