Мир 25 июня 2023, 02:55 Подоляк выразил разочарование действиями Пригожина Советник офиса Зеленского Подоляк разочаровался действиям Пригожина прекратить мятеж РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевский режим разочаровался после того, как бойцы группы «Вагнер» начали уходить с территории штаба Южного военного округа. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

Он назвал выбор Пригожина феноменальным.

Реклама

«Вы почти свели на нет (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг… отступаете», — написал Подоляк.

В связи с произошедшими событиями в России ранее радость выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ему очевидна «слабость России».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с призывом запомнить реакцию Киева на события с ЧВК «Вагнер».

Бойцы «Вагнера» уже покинули штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Вместе с ними уехал и глава ЧВК Евгений Пригожин. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, сам же глава группировки уедет в Белоруссию.