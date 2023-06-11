Мир 11 июня 2023, 19:51 Подоляк резко отверг мирные инициативы ряд стран Глава офиса Зеленского Подоляк отверг мирные инициативы Индонезии, Бразилии и стран Африки РИА «Новости»

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Мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки по урегулированию украинского конфликта пришлись не по вкусу в офисе президента Украины Владимира Зеленского. С критикой на эту тему выступил в Twitter его глава Михаил Подоляк

Политик подчеркнул, что мирные инициативы этих государств не делают возможным переговорный процесс с Россией. Чтобы он мог начаться, ВС России должны покинуть «чужую территорию», подчеркнул Подоляк.

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«Любой переговорный процесс с нынешним режимом в Москве невозможен. Он бессмыслен, опасен и смертелен — для Украины», — указал он.

Для Европы и международного права переговоры, по его словам, тоже опасны. Для этого нет никаких «хрупко-российских», индонезийских, бразильских или африканских «основ», добавил Подоляк.

«Агрессор должен убраться с чужой территории», — резко заключил глава офиса Зеленского.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал ранее, что никаких предпосылок для мирных переговоров с украинской стороной на сегодняшний день нет.

Переговоры, которые пытались проводить Россия и Украины в 2022-м, прервал Киев.