Мир 14 февраля 2024, 22:23 Подоляк рассказал о живущем в России старшем брате Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве РИА «Новости»

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Старший брат советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка живет в Москве. Об этом написал Telegram-канал «Политика Страны».

В интервью бывшему журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву* Подоляк подтвердил, что его брат в настоящее время живет в Москве. По словам политика, близкие родственники не общаются.

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«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей?» — порассуждал Подоляк.

Советник главы офиса украинского президента также напомнил, что многие украинцы имеют в России родственников, но не факт, что они с ними поддерживают связь.

Ранее стало известно, что родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского скрывают свое родство с ним. Родители Сырского живут в России и каждый год принимают участие в акции «Бессмертный полк».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.