23 марта 2023, 18:49
Подоляк раскритиковал СМИ Запада из-за обнародования военных планов ВСУ
Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за раскрытия военных планов ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недовольство обнародованием планов ВСУ в западных СМИ. Об этом рассказали журналисты издания Newsweek.
По их словам, Подоляка не устраивает любая информация в СМИ, связанная с запланированными действиями ВСУ в зоне спецоперации. По его мнению, для противника украинской армии контрнаступление должно быть неожиданностью.
Реклама
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки», — заявил Подоляк.
Реклама
Таким образом советник главы офиса Украины прокомментировал недавнюю статью в издании Politico. Он сказал, что руководство его страны куда более изобретательно по сравнению с авторами того материала.
При этом Подоляк в рамках недавнего интервью итальянской газете La Stampa сам озвучил сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, этот маневр со стороны украинской армии стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама