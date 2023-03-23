Мир 23 марта 2023, 18:49 Подоляк раскритиковал СМИ Запада из-за обнародования военных планов ВСУ Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ из-за раскрытия военных планов ВСУ Сайт президента Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недовольство обнародованием планов ВСУ в западных СМИ. Об этом рассказали журналисты издания Newsweek.

По их словам, Подоляка не устраивает любая информация в СМИ, связанная с запланированными действиями ВСУ в зоне спецоперации. По его мнению, для противника украинской армии контрнаступление должно быть неожиданностью.

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«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки», — заявил Подоляк.

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Таким образом советник главы офиса Украины прокомментировал недавнюю статью в издании Politico. Он сказал, что руководство его страны куда более изобретательно по сравнению с авторами того материала.

При этом Подоляк в рамках недавнего интервью итальянской газете La Stampa сам озвучил сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, этот маневр со стороны украинской армии стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.