Мир 23 июня 2023, 17:54 Подоляк раскритиковал слова Обамы о жителях Крыма Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал слова Обамы о жителях Крыма РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на высказывание бывшего главы Белого дома Барака Обамы о жителях Крыма. Возмущение по этому поводу он высказал в своем аккаунте в Twitter.

В интервью CNN Обама рассказал, что многие жители Крыма действительно хотели стать частью России в 2014 году. Бывший президент США заверил, что на полуострове выражали «определенную симпатию к идеям, которые представляла РФ».

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«Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — высказался Подоляк.

Он заявил, что после подобных публичных высказываний Обамы не удивлен, что сейчас «международного права практически не существует».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил в связи с высказываниями экс-президента США, что почти все население полуострова действительно хотело войти в состав России. Также он подтвердил высказывание Обамы о том, что часть политиков Украины выступала за углубление отношений с Россией.