Мир 29 мая 2023, 21:46 Подоляк призвал основать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России РИА «Новости»

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал сформировать демилитаризованную зону на территории российских регионов, которые граничат с Украиной. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров», — написал Подоляк.

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По словам украинского чиновника, подобные правила могут действовать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. На первом этапе, как он заявил, должен быть организован обязательный международный контрольный контингент.

При этом в конце 2022 года президент Украины назвал единственным способом решения украинского конфликта отвод войск России к границам 1991 года.

Однако белорусский лидер Александр Лукашенко назвал конфликт Москвы и Киева неизбежным. По его словам, если бы он начал развиваться позже, то дела обстояли бы совершенно иначе и Россию ждал бы худший сценарий.